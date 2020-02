© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola prova a tracciare un percorso che mister Semplici effettuerà per tentare di risollevare la SPAL: "Le mosse di Semplici". La ciambella di salvataggio della SPAL è il mister. Che di marosi ne ha attraversati tanti, riuscendo sempre a mantenere saldo il timone. Non saranno quindi le turbolenze post­ Lazio a fargli smarrire la rotta. Le speranze di salvezza passano obbligatoriamente attraverso il ritorno al successo interno. Attraverso il rinnovare l'appuntamento con i tre punti, tout court. E per imporsi la Spal dovrà osare, essere efficace, concreta, pragmatica in entrambe le fasi di gioco. Potere offensivo e tenuta difensiva.