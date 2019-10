"SPAL, le mosse di Semplici per la vittoria": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Elogi al tecnico che ha conquistato i 3 punti contro il Parma festeggiando al meglio le sue 200 panchine ferraresi. Tomovic ha bloccato Gervinho, arginando le ripartenze dei ducali. Bene Valdifiori in cabina di regia: il centrocampista sta dimostrando di poter tornare ai fasti di un tempo. Strefezza è sempre più una conferma, nonostante l'espulsione. In avanti Petagna continua a far gol.