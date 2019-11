© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola apre in prima pagina titolando: "Maistro sogna la prima al Mazza". Fabio Maistro, centrocampista classe 1998 della Salernitana, in prestito dalla Lazio, sogna il debutto in Nazionale Under 21, per la quale è arrivata la prima convocazione, allo stadio Mazza di Ferrara. Il giovane è cresciuto nelle fila del settore giovanile della SPAL e sabato tornerà al Mazza, per la sua prima con la maglia azzurra.