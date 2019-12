© foto di stefano tedeschi

Primi movimenti di mercato in casa SPAL e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Mancuso dall'Empoli per Moncini". Quali giocatori dell'attuale organico verranno dismessi? Quanti e quali rinforzi saranno ingaggiati? E con quali profili? Per la Spal vengono evocate varie piste. Ieri, ad esempio, si parlava di un'articolata operazione con l' Empoli: Moncini in Toscana, Mancuso a Ferrara, entrambi a titolo temporaneo. E c'è di più: se Mancuso partisse, l' Empoli contemplerebbe l' idea di chiedere alla Spal anche Alberto Paloschi, proponendo alla punta un contratto di due anni e mezzo.