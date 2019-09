Non convince la SPAL di Semplici versione 2019/2020. Estensi ultimi in classifica non a caso: in queste prime 5 gare sono emersi i limiti del progetto ferrarese. Mattioli: "Voglio una squadra diversa. Al tecnico trovare le soluzioni" scrive La Nuova Ferrara in edicola oggi. Undici i gol subìti dalla Spal in 5 gare di campionato: media 2,2 reti incassate a partita. Quella biancazzurra è la peggior difesa del campionato unitamente a quelle di Lecce e Sampdoria.