La Nuova Ferrara: "SPAL-Napoli sfida in campo e tra i tifosi"

"SPAL-Napoli sfida in campo e tra i tifosi". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna de La Nuova Ferrara sulla SPAL. La formazione di mister Leonardo Semplici per quanto riguarda questo turno di Serie A sfiderà il Napoli di Ancelotti e sarà sicuramente una sfida, oltre che in campo, anche tra i tifosi estensi e napoletani.