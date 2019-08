La Nuova Ferrara: "SPAL, nel mirino c'è anche Padoin"

Su La Nuova Ferrara di oggi, in taglio alto in prima pagina, si parla anche della SPAL. "Nel mirino c'è anche Padoin" è il titolo dedicato alla squadra di Leonardo Semplici, la quale sta cercando ulteriori rinforzi sul mercato. L'ultimo nome è quello dell'ex juventino Simone Padoin, che potrebbe agire come laterale sinistro: ciò è fondamentale visto il recente infortunio di Fares, che peraltro era anche un importante uomo mercato.