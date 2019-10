© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara in edicola oggi dedica la spalla al posticipo di questa sera: "La SPAL oggi a San Siro contro un Milan in crisi. Obiettivo: fare punti". All'interno si legge: "La SPAL non dovrà avere fretta, sarà bene che resti lucida, calma, attenta. Che mostri la compattezza, la solidità, i garretti robusti, lo spirito collettivo evidenziati con il Napoli. Che regga e che non rinunci a colpire". Per quanto sembri incredibile, la sfida di stasera ha tutti i crismi di uno scontro salvezza: in caso di sconfitta i rossoneri verrebbero risucchiati nel gruppone in coda alla classifica.