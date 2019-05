Ora che la salvezza è stata raggiunta, in casa SPAL si pensa a finire al meglio il campionato e poi a organizzare il futuro. Questa, in estrema sintesi, è l'analisi de La Nuova Ferrara, che, a proposito dello sport, titola: "SPAL, ora è caccia al 10° posto". L'invito è dunque di concludere al meglio questa stagione, magari dalla parte sinistra della classifica, anche perché, a seconda della posizione finale, ballano diversi milioni che possono essere fondamentali per programmare il prossimo anno. A proposito, si evidenzia anche come ci sarà un incontro tra la società e mister Leonardo Semplici per parlare del futuro.