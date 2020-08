La Nuova Ferrara: "SPAL, ora il Cagliari vuole pure Bonifazi"

Con la retrocessione della SPAL in Serie B sono tante le squadre del massimo campionato che guardano in casa degli estensi per strappare qualche pezzo pregiato ed allungare le proprie rose. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in taglio alto: "SPAL, ora il Cagliari vuole pure Bonifazi". I sardi si sarebbero tuffati con forza sul centrale ex Torino, per il quale però la richiesta economica potrebbe essere alta dato lo sforzo economico compiuto lo scorso gennaio per portarlo in romagna.