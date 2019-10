La Nuova Ferrara: "SPAL, ora l'obiettivo è la continuità"

"Spal, adesso l'obiettivo è dare continuità. Si parte dalla sfida al Cagliari grandi firme": titola così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Giornata di passerella ieri per gli estensi, alla presentazione delle nuove divise sociali. Poi l'attenzione è tutta rivolta al campionato, alla lotta per la salvezza che riprenderà domenica prossima (il 20) quando la serie A tornerà in scena dopo la pausa per gli impegni della Nazionale contro il Cagliari 'grandi firme' con Simeone, Nainggolan e Nandez.