La Nuova Ferrara: "SPAL, per Floccari ritiro più lontano"

"SPAL, per Floccari ritiro più lontano". In taglio alto, La Nuova Ferrara in edicola quest'oggi accende i riflettori sul futuro di Sergio Floccari: nonostante le difficoltà di questa stagione - zero reti in diciannove presenze in Serie A - aumentano le possibilità che il centravanti continui a giocare ancora, almeno per un'altra stagione.