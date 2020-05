La Nuova Ferrara: "SPAL, per il nuovo ds c'è anche Bonato"

Nell'edizione odierna, La Nuova Ferrara dedica il taglio alto al ruolo di direttore sportivo, vacante in casa SPAL: "Per il nuovo ds c'è anche Bonato", si legge. Formalizzata la rottura con Vagnati, per i biancazzurri è tempo di pensare al suo successore: secondo il quotidiano di Ferrara in lizza ci sarebbe anche Nereo Bonato, attualmente in carica alla Cremonese.