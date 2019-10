"SPAL, per il Parma Kurtic in recupero": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Sabato pomeriggio andrà in scena il derby tra la SPAL e il Parma, match importantissimo per entrambe le formazioni. Semplici potrebbe recuperare un elemento fondamentale per il suo gioco: Kurtic potrebbe tornare tra i convocati per il match del Mazza.