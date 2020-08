La Nuova Ferrara: "SPAL, per Marino questione di giorni"

Sembra davvero imminente il matrimonio tra Pasquale Marino e la SPAL. A tal proposito, La Nuova Ferrara titola così in taglio alto: "SPAL, per Marino questione di giorni". I biancazzurri si apprestano dunque ad affidarsi alla grande esperienza del tecnico per tentare subito la risalita in Serie A.