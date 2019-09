La Nuova Ferrara: "SPAL, Petagna a passo di Nazionale"

C'è spazio per la SPAL sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. Gli estensi hanno battuto in rimonta la Lazio con i gol di Petagna e Kurtic. Il centravanti, dopo i 16 gol dell'anno scorso, vuole ripetersi se non 'addirittura' migliorarsi. "SPAL, è un Petagna a passo di Nazionale" scrive il quotidiano ferrarese. Che avvio per il bomber: 2 gol dopo tre turni, l'anno scorso si era sbloccato al quarto.