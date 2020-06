La Nuova Ferrara: "SPAL, Petagna domenica contro il suo futuro"

Domenica la SPAL proverà a giocarsi le residue chance di salvezza sul difficilissimo campo del Napoli. Dopo la sconfitta in extremis contro il Cagliari, gli estensi devono conquistare punti contro i partenopei per evitare di scivolare ancora più giù. Ma per il simbolo della squadra spallina, non sarà una partita come le altre. E la Nuova Ferrara, a tal proposito, titola così nel taglio alto della prima pagina odierna: "SPAL, Petagna domenica contro il suo futuro".