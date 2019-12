La Nuova Ferrara: "SPAL, piace Dabo. Kurtic verso il Genoa"

La Nuova Ferrara dedica uno spazio in prima pagina al mercato della SPAL. "SPAL, piace Dabo. Kurtic verso il Genoa" scrive il quotidiano. Movimenti a centrocampo per gli estensi: Kurtic potrebbe essere il sacrificato per finanziare il mercato in entrata. Nel mirino c'è il centrocampista in uscita dalla Fiorentina, Dabo.