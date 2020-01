"SPAL, preso Bonifazi a titolo definitivo": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Alla fine, uno dei due colpi in ballo col Torino è arrivato: Kevin Bonifazi è di nuovo un giocatore della SPAL. L'affare, dopo interminabili tira e molla, è stato perfezionato nelle ultime ore. Quanto a Iago Falque le cose non sono cambiate: l'attaccante continua la sua riflessione.