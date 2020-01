"SPAL, preso Castro. Igor alla Fiorentina": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. El Pata lascia Cagliari a titolo definitivo per 3 milioni di euro più 1 di bonus in caso di salvezza. Igor ceduto alla Fiorentina, sarà rimpiazzato da Zukanovic. Arriva anche Alberto Cerri, già in biancazzurro nella prima metà della stagione2016/17 di serie B (15 presenze e 1 gol): prestito secco, nell'ambito di un affare che contempla il passaggio di Alberto Paloschi al Cagliari.