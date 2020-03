La Nuova Ferrara: "SPAL, quanti grattacapi per mister Di Biagio"

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, quanti grattacapi per mister Di Biagio". Missione assai complicata, quella di mister Di Biagio. Salvare la SPAL appare un'impresa, con tanti ­ continui ­ostacoli sulla strada dell' allenatore e della squadra. E manco si sa quando e in che modo (porte chiuse) si sfiderà il Cagliari. Poi le assenze: Di Biagio sia con il Lecce che con la Juventus non ha avuto adisposizione Vicari e Dabo, D' Alessandro non era ancora arruolabile, Fares da poco tornato in gruppo. E il rinvio contro il Parma non ha permesso a Strefezza di scontare la squalifica.