La Nuova Ferrara: "SPAL ridisegnata e Semplici vince"

Vittoria in rimonta contro la Lazio per la SPAL e primo successo in questo campionato per la formazione estense. "SPAL ridisegnata e Semplici vince" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina, dando merito alle mosse tattiche dell'allenatore toscano che hanno permesso ai ferraresi di battere la Lazio, una delle squadre più in forma in questo avvio. Semplici contro la Lazio è uscito dalla comfort zone, ha cambiato modulo e non ha sbagliato nemmeno una mossa.