Taglio alto della prima pagina de La Nuova Ferrara dedicato alle ultime novità in casa SPAL in vista del match contro l'Inter. "SPAL rimaneggiata. Ipotesi 4-3-1-2" è il titolo scelto dal quotidiano estense per fare il punto sulla formazione che affronterà i nerazzurri di Luciano Spalletti nel weekend.