La Nuova Ferrara: "SPAL, ripresa il 23 o il 24 col Cagliari"

Un titolo quasi 'di servizio' per La Nuova Ferrara che, nel taglio alto della prima pagina pubblicata oggi in edicola, titola così sul club estense: "SPAL, ripresa il 23 o il 24 col Cagliari. Coppa Italia anticipata, governo irritato. Malagò: il calcio impari la lezione". Per gli spallini sarà una ripresa difficile visto che servirà sin da subito un grande sprint per evitare la retrocessione.