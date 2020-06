La Nuova Ferrara: "SPAL, rivali al palo. Ora ripartire in fretta"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara si parla della corsa salvezza in Serie A. "SPAL, rivali al palo. Ora ripartire in fretta": biancazzurri sconfitti in casa dal Cagliari ma nelle zone basse della classifica non c'è stato grande movimento. Pareggio del Brescia. Sconfitte per Lecce, Udinese, Genoa e Sampdoria. La SPAL spera ancora ma bisogna ripartire in fretta.