La Nuova Ferrara: "SPAL sbloccata. E adesso pensa positivo"

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola nella sezione sportiva: "SPAL sbloccata. E adesso pensa positivo". A Parma, domenica, sono stati conquistati i tre punti. Vittoria significativa, da almanacchi, per mister Di Biagio: primo successo da allenatore in serie A. Prima vittoria da quando guida la Spal (era la sua terza partita in panchina). Detto ciò, un' evidenza: i biancazzurri rischiano di farsene poco. Tutto ciò, in una visione negativa. Ma sono fatti, non opinioni, le contemporanee esultanze piene di Genoa e Sampdoria. Come dire che le due formazioni genovesi (rispettivamente terzultima e quartultima) restano a +7 e +8 sulla SPAL.