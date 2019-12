La Nuova Ferrara: "SPAL, secondi tempi fatali: persi 11 punti"

"SPAL, i secondi tempi risultano fatali In 7 partite persi addirittura 11 punti": così La Nuova Ferrara sul momento negativo della SPAL. La formazione estense fatica a decollare e rischia la retrocessione. I problemi sono da riscontrare nella tenuta fisica e mentale? Alla fine del primo tempo, i biancazzurri adesso avrebbero ben 11 punti in più ed in classifica si troverebbero a quota 20, ampiamente sopra la linea di galleggiamento.