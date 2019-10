La Nuova Ferrara: "SPAL, Semplici a Cagliari sfida un doppio tabù"

"Semplici a Cagliari. Sfida a un doppio tabù": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Gli estensi sfideranno domani il Cagliari, in Sardegna. Il tecnico non ha mai battuto Rolando Maran in carriera e non ha mai vinto contro i sardi. Tra l'altro, finora in trasferta gli estensi non hanno mai segnato né raccolto punti: si contano infatti le sconfitte 1-0 a Bologna, 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e 2-0 a Torino al cospetto della Juventus.