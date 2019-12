© foto di stefano tedeschi

"SPAL, Semplici resta l'allenatore", è il titolo de La Nuova Ferrara in taglio basso. Il tecnico degli estensi è stato confermato dalla società anche all'indomani della sconfitta pesante contro il Brescia. Dopo cinque anni l'esperienza di Leonardo Semplici sulla panchina della SPAL sembrava veramente sul punto di finire domenica. Dopo una nottata di riflessioni la dirigenza del club era propensa per il cambio, ma dopo aver sondato le piste De Biasi e Nicola, con entrambi che hanno preso tempo, la scelta è ricaduta sul non cambiare nulla.