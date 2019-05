La Nuova Ferrara: "SPAL-Semplici, sette motivi per proseguire"

"Tra SPAL e Semplici sette motivi per proseguire il rapporto": così in prima pagina, in basso, La Nuova Ferrara parla di SPAL nella sua edizione odierna. L'argomento riguarda le riflessioni di mister Leonardo Semplici, che ha chiesto qualche giorno per pensare se proseguire la sua esperienza sulla panchina degli estensi. Su di lui comunque non manca l'interesse di diverse squadre di Serie A, con le due genovesi in prima fila.