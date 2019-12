La Nuova Ferrara: "SPAL senza esterni, Semplici vara un altro modulo"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio per la SPAL. Problema infortuni per il club estense. "SPAL senza esterni, Semplici vara un altro modulo" scrive il quotidiano. Dopo Fares, dopo D' Alessandro, dopo Di Francesco, dopo Sala e Strefezza, Semplici ha perso anche Reca e potrebbe cambiare sistema di gioco. Il recupero di Felipe potrebbe essere decisivo: Semplici potrebbe schierare i suoi con Tomovic, Vicari e Felipe in difesa centrale, con Cionek e Igor laterali.