La Nuova Ferrara: "SPAL, serve la svolta. Petagna è troppo solo"

"SPAL, serve la svolta. Petagna è troppo solo". Con questo titolo, in taglio alto nell'apertura odierna, La Nuova Ferrara introduce un'analisi sul momento molto complicato che vive la squadra di Luigi Di Biagio. Ultimo posto in solitaria, quattro sconfitte nelle ultime cinque dalla ripresa: tra i problemi da risolvere per la formazione estense, c'è anche l'isolamento eccessivo in attacco di Andrea Petagna.