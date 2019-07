Si parla di SPAL nella prima pagina de La Nuova Ferrara di oggi. "Si scalda la pista Stepinski" è il titolo relativo alla squadra di mister Leonardo Semplici, che sta cercando di regalarsi un nuovo attaccante sul mercato. In questo momento il nome principale è quello dell'attaccante in uscita dal ChievoVerona. Pista sempre più calda, dal momento che gli spagnoli del Celta Vigo si sono defilati, mentre il Parma sta per riprendere Roberto Inglese. Tutti gli indizi sembrano dunque portare a Stepinski in direzione Ferrara.