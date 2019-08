La Nuova Ferrara "SPAL, sirene interiste per Petagna"

© foto di WilMan

La SPAL deve fare grande attenzione. Perché potrebbe perdere il proprio attaccante di riferimento: "Sirene interiste per Petagna. Reca ha firmato", si legge nel taglio basso della prima pagina odierna de La Nuova Ferrara. L'Inter, insomma, è pronta anche a pescare tra i club in lotta per la salvezza.