© foto di stefano tedeschi

In casa SPAL l'attenzione è tutta rivolta all'ultima giornata di mercato, con gli estensi che aspettano alcuni colpi in entrata. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, sprint mercato. C'è Sala". Rinforzo difensivo in arrivo dunque, con Jacopo Sala che dalla Sampdoria si trasferirà alla SPAL in giornata. Poi si cerca una punta che possa affiancare Petagna e un ultimo colpo nel reparto arretrato. Tanto lavoro da fare nell'ultimo giorno di mercato.