"SPAL, stasera per i 3 punti contro la Samp": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Si chiude questa sera l'11ª giornata di serie A con la sfida salvezza fra SPAL e Sampdoria, che si trovano nelle ultime due posizioni della classifica. Quagliarella potrebbe partire dalla panchina per un problema fisico. Semplici invece punterà tutto sulla coppia d' attacco formata da Petagna e Paloschi.