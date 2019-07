© foto di stefano tedeschi

La SPAL sarà oggi impegnata nel primo test stagionale, e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, su il sipario". Gli estensi scenderanno oggi in campo contro il Nova Gorica, squadra di Serie B slovena, e sarà dunque l'occasione per vedere all'opera i primi acquisti dei biancazzurri, come Marco D'Alessandro. Come tutte le sfide estive sarà da prendere con le pinze, ma l'attesa per il calcio giocato è tanta e la prima uscita stagionale sortisce sempre un certo effetto.