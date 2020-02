SPAL sconfitta per 5-1 in casa della Lazio. "SPAL travolta e umiliata. Semplici è a rischio e spunta l'idea Di Biagio". Il tecnico, scrive La Nuova Ferrara, per ora resta, ma nel frattempo circolano i nomi dei possibili sostituti. Potrebbe essere decisivo il prossimo match interno contro il Sassuolo, al Mazza. Società e squadra in silenzio stampa.