"Tra Verona e mercato. SPAL, un big in partenza per gli acquisti": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Gli estensi pensano alla delicata sfida contro l'Hellas Verona ma si concentrano anche sul mercato. La cessione di un big potrebbe finanziare il mercato in entrata: tra Igor, cercato dall'Atalanta, e - a sorpresa - Kurtic uno può partire.