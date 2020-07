La Nuova Ferrara: "SPAL, una testa di maiale al centro di via Copparo"

"SPAL, una testa di maiale al centro di via Copparo" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina, parlando delle ultime vicende di casa SPAL. Uno striscione appeso davanti al centro SPAL in via Copparo recita “Via i porci da Ferrara”, con annessa anche una testa di maiale. I gruppi organizzati hanno preso le distanze.