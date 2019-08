La Nuova Ferrara: "SPAL, Vagnati: ora le cessioni"

La prima pagina della La Nuova Ferrara quest'oggi parla dell'esigenza di cedere da parte della SPAL nelle prossime settimane di mercato: "Se si dà retta a quello che scrivono giornali e siti internet sembra già tutto definito, invece non è così. E a me preme fare passare un concetto: qui siamo tanti, occorre fare uscire qualche giocatore per potere perfezionare dei nuovi acquisti", le parole pronunciate ieri dal ds degli estensi, Davide Vagnati.