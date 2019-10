"SPAL, Valdifiori si è preso la regia": così La Nuova Ferrara sulla crescita dell'ex Napoli e Torino. Prima per necessità (Juventus), poi per scelta (Parma). Comunque da titolare per due volte consecutive. Il giocatore, soprattutto nella sfida contro i crociati, ha convinto e ora ha davanti a sé una grande opportunità. Semplici ha trovato il nuovo direttore d'orchestra?