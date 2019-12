"SPAL, Verona e mercato: Petagna il più richiesto": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Gli estensi viaggiano su un doppio binario: in arrivo la delicata sfida contro l'Hellas Verona ma anche il mercato. Tante le richieste per Andrea Petagna. Il bomber, come già questa estate, non spinge per andare.

Semmai lancia segnali di una permanenza in biancazzurro più che gradita.