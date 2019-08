La Nuova Ferrara: "SPAL verso l'esordio. E arriva Tomovic"

Comincia oggi la Serie A, con gli incontri di Juventus e Napoli, rispettivamente con Parma e Fiorentina. In prima pagina su La Nuova Ferrara si parla anche di questo: "Oggi via al campionato, in campo Juve e Napoli". Ma l'apertura è ovviamente dedicata alla SPAL, che giocherà domani sera: "SPAL verso l'esordio. E arriva Tomovic", collegandosi al mercato e al nuovo innesto difensivo.