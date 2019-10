La Nuova Ferrara: "SPAL verso San Siro: assalto al Milan"

"SPAL verso San Siro: assalto al Milan": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Gli estensi, dopo aver bloccato il Napoli sull'1-1, sognano un altro scalpo importante. I rossoneri sono in crisi: dieci punti in nove giornate, solo tre vittorie (di misura, contro Hellas Verona, Brescia e Genoa), un deludente pareggio (con il Lecce) e ben cinque ko subìti. La SPAL può sognare il colpaccio a San Siro.