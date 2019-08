© foto di ManWil

Le grandi problematiche al proprio impianto hanno catalizzato l'attenzione della SPAL e dei suoi tifosi nell'estate in corso. E così La Nuova Ferrara, in prima pagina, spiega le ultime novità in merito: "Stadio Mazza, test ultimati. Un rebus i tempi del responso". Spazio anche a un titolo sui supporters, sempre per questioni legate agli spalti: "Tifosi SPAL a Cesena solo con prevendita".