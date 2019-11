La Nuova Ferrara: "Su Petagna è asta di mercato. La SPAL resiste"

© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'edizione de La Nuova Ferrara oggi in edicola troviamo, in taglio basso, il titolo: "Su Petagna è asta di mercato. La SPAL resiste". Sono tante le squadre che vorrebbero Andrea Petagna nel prossimo mercato di gennaio: Inter, Bologna, Torino e Atalanta si sono già mosse. La risposta della SPAL è sempre la stessa: è una pedina fondamentale per la salvezza, fino a giugno è improbabile che si muova. Il mercato è però imprevedibile ed a gennaio gli estensi dovranno essere attenti nel respingere tutte le offerte.