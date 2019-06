La Nuova Ferrara sull'U21: "L'Italia batte il Belgio ma è seconda"

L'Italia ha battuto ieri 3-1 il Belgio ma non è bastato per blindare il passaggio del turno. Gli azzurrini dovranno aspettare le ultime partite del girone per vedere se accederanno alle semifinali dell'Europeo come migliore seconda. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara: "Europei Under 21: l'Italia batte il Belgio ma è seconda e vede l'eliminazione".