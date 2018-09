La Nuova Ferrara sulla SPAL contro il Sassuolo: "Aria di turn over"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con i piani della SPAL in vista del prossimo turno di campionato contro il Sassuolo: "Aria di turn over". Il tecnico Semplici, dopo la batosta subita a Firenze contro la Fiorentina, sta pensando di cambiare diversi uomini per affrontare i neroverdi.