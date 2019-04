La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Dalle punte i gol per la salvezza"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla SPAL nella prima pagina de La Nuova Ferrara di questa mattina, con il titolo: "Dalle punte i gol per la salvezza". Pass per la permanenza in Serie A praticamente staccato e il merito è anche delle reti degli attaccanti, capaci di farne quattro anche a Empoli nello scontro diretto contro i toscani.